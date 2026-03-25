Rajasthan Intelligence: वायुसेना के सीक्रेट लीक करने वाले जासूस का बड़ा खुलासा, पाक हैंडलर्स से हर महीने लेता था इतने रुपए

जांच में सामने आया है कि सुमित कुमार अब तक करीब 3.50 से 4 लाख रुपए तक की रकम पाकिस्तानी हैंडलर्स से ले चुका था। एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि उसके संपर्क में और कौन-कौन लोग थे तथा कहीं यह कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं। पूछताछ में सुमित कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में गुवाहाटी में आयोजित एक बाबा के सत्संग के दौरान उसकी स्थानीय व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, जिसने ही पाक हैंडलर्स से संपर्क करवाया था।