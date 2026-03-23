Pakistani Spy: राजस्थान इंटेलिजेंस का बड़ा एक्शन, असम से सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, 2023 से पाक हैंडलर्स को भेज रहा था सेना का सीक्रेट

बता दें कि राजस्थान इंटेलिजेंस ने इसी साल जनवरी में जैसलमेर निवासी झबराराम को ​गिरफ्तार किया था। पकड़े गए पाक जासूस झबराराम से पूछताछ के दौरान सुमित कुमार का नाम सामने आया था। इसके बाद राजस्थान इंटेलीजेंस की टीम ने एयरफोर्स इंटेलीजेंस नई दिल्ली के साथ मिलकर आरोपी सुमित कुमार को चबुआ से गिरफ्तार किया। आरोपी को जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया, जहां विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने आरोपी से पूछताछ जारी है।