Rajasthan Roadways: श्रीगंगानगर से बीकानेर के बीच अब सीधी रोडवेज बस सेवा, आज से 3 बसें शुरू; कोटा का सफर भी आसान

राजस्थान पत्रिका ने सडक है, मुसाफिर हैं पर बस नहीं: रोडवेज की खामोशी भारी शीर्षक से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद रोडवेज प्रशासन सक्रिय हुआ और अब इस रूट पर बसें शुरू करने का निर्णय लिया है। अब तक इस रूट पर निजी बसें ही संचालित थीं, जिससे यात्रियों को रियायतों का लाभ नहीं मिल पा रहा था।