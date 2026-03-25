रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज: राजस्थान के इस शहर से दौड़ेगी दूसरी अमृत भारत ट्रेन, UP का सफर होगा और आसान

बता दें कि राजस्थान में पहली अमृत भारत ट्रेन अजमेर के मदार और बिहार के दरभंगा के बीच संचालित है। मदार-दरभंगा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरूआत पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई थी। यह ट्रेन हर शुक्रवार को मदार से रात 9:25 बजे रवाना रविवार रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचती है। वापसी में यह ट्रेन हर रविवार को दरभंगा से सुबह 4:15 बजे रवाना होकर सोमवार दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचती है।