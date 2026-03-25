हरियाणा से पकड़े गए आतंकियों के तार राजस्थान से जुड़े, हनुमानगढ़ का युवक गिरफ्तार, मोबाइल चैट से खुला राज

पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों संदिग्ध आतंकी आईईडी लेकर 27 फरवरी को हनुमानगढ़ आए। वे आरडीएक्स की सप्लाई का इंतजार कर रहे थे। इस बीच एक मार्च को टाउन थाना व लखूवाली चौकी पुलिस ने बंबीहा गैंग के गुर्गे अमनदीप सिंह उर्फ कैप्टन और पवनदीप सिंह उर्फ बिल्ला उर्फ सन्नी दोनों निवासी जिला फरीदकोट, पंजाब को 11 पिस्टल और 22 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से तीनों आतंकी अलर्ट हो गए और आईईडी लेकर तीन मार्च को अंबाला की तरफ रवाना हो गए थे।