Rajasthan Elections: शुरू हुई चुनावी हलचल, ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण, मतदाता सूची का प्रारूप जारी

प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 15 अप्रेल तक किया जाएगा। इसके बाद 20 अप्रेल तक पूरक सूचियां तैयार कर 22 अप्रेल को अंतिम निर्वाचन नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं उपखंड क्षेत्र की मालपुरा, डिग्गी और लांबाहरिसिंह नगर पालिकाओं के आगामी चुनावों को देखते हुए मंगलवार को निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन भी किया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है।