Rajasthan: डिग्गी में डूबने से विवाहिता की मौत, दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया, रो-रोकर बुरा हाल

पूर्व सरपंच मनोज मूंड ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों व पीहर पक्ष को सूचना दे दी गई है। उनके आने पर पोस्टमार्टम सहित अन्य प्रक्रियाएं होंगी। घटना ने जहां परिवार को झकझोर कर रख दिया है। वहीं हर किसी की नम आंखें पीछे रहे दो मासूम बच्चों के भविष्य तथा अनिश्चितताओं को लेकर हैरान थीं।