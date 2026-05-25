Hanumangarh: सहकारी समितियों ने किया 25 करोड़ रुपयों का गबन, सहकारिता मंत्री ने दिया राशि दिलाने का आश्वासन

रतनपुरा सहकारी समिति पीडि़त संघर्ष समिति ने मंत्री को दिए ज्ञापन में बताया कि समिति में करीब 21 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया था। इसके बाद केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की गई थीं तथा कुछ संपत्तियों की नीलामी कर करोड़ों रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। इसके बावजूद पीडि़त खाताधारकों को अब तक उनकी जमा राशि वापस नहीं मिली। ग्रामीणों ने मंत्री से मांग की कि बैंक को तुरंत खाताधारकों की जमा राशि लौटाने के निर्देश दिए जाएं ताकि वर्षों से परेशान परिवारों को राहत मिल सके। टिब्बी ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े मामले में ग्रामीणों ने सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपकर समिति में कथित फर्जी नियुक्तियों की जांच करवाने की मांग की।