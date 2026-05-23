Hanumangarh: तस्कर को जेल से आया फोन कहा ‘पुलिस सक्रिय है, बचकर रहना’ कारागार का पुलिसकर्मी संदेह के घेरे में

पुलिस सूत्रों के अनुसार डीएसटी ने आरोपी अजय को पकड़कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। फोन करने वाले ने आरोपी को चेतावनी देते हुए कहा कि डीएसटी सक्रिय है और कार्रवाई कर सकती है, इसलिए बचकर रहना। जब डीएसटी ने आरोपी से फोन करने वाले के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कॉल जिला कारागार में बंद एक बंदी का था, जिसे वह पहले भी नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की सप्लाई कर चुका है।