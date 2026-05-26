हनुमानगढ़: कबड्डी का विवाद खूनी खेल में बदला, फायरिंग में 1 खिलाड़ी की मौत, 9 आरोपी अरेस्ट

गांव कलाना में 22 मई की शाम फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें दो जने घायल हो गए थे। इस संबंध में रतन सिंह ने भादरा पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसका भतीजा मनीष सिंह (22) पुत्र चरणसिंह सिंदडिया गांव में अपनी दुकान श्रीश्याम मोबाइल पर दोस्त संदीप कुमार (17) पुत्र रामावतार सिंदडिया के साथ बैठा हुआ था। वहां विशाल पुत्र जयसिंह घाणक अपने साथियों के साथ बाइक पर पहुंचा और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।