हनुमानगढ़ : पूरे परिवार को जेल भिजवाने की बहू दे रही थी धमकी, सास ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान

परिवादी के अनुसार पुत्रवधू काजल परिवार को दहेज के झूठे मामले में फंसाने और आत्महत्या कर पूरे परिवार को जेल भिजवाने की धमकियां देती थी। आरोप है कि इस मामले में उसके पिता यादवेन्द्र और माता सुषमा भी उसका साथ देते थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि काजल परिवार की दुकान से होने वाली आय अपने पास रखती थी और संपत्ति अपने नाम करवाने को लेकर भी अक्सर विवाद करती थी। इन मामलों को लेकर कई बार पंचायत स्तर पर समझौते के प्रयास भी किए गए, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी।