सवाईमाधोपुर; युवक की झुलसने से मौत, आरोप: जिंदा जलाया…पुलिस मान रही आत्मदाह

इधर, घटना में लोकेश मीणा बुरी तरह से झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सवाईमाधोपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया, हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। वहां पर उपचार के दौरान की मौत हो गई। वहीं पुलिस इस मामले को अलग नजरिए से देख रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस प्रकरण को प्रेम प्रसंग से जुड़ा मानते हुए आत्मदाह का मामला बता रही है।