24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: देवर ने चलती ट्रेन से भाभी को दिया धक्का, पटरी के पास बेहोशी की हालत में मिली

महिला बेहोशी की हालत में थी और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। डॉक्टरों की टीम ने उसका प्राथमिक उपचार किया और कुछ समय बाद महिला को होश आ गया।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Mar 24, 2026

Sri ganganagar

महिला का इलाज करते चिकित्सक (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला रेलवे ट्रैक के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई। महिला को पटरी के पास पड़े देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आपातकालीन सेवा 108 एंबुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस टीम ने महिला को तुरंत श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार महिला बेहोशी की हालत में थी और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। डॉक्टरों की टीम ने उसका प्राथमिक उपचार किया और कुछ समय बाद जब महिला को होश आया तो उसने अपनी पहचान कुसुम के रूप में बताई। महिला ने बताया कि वह सूरतगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है।

होश में आने पर महिला ने क्या कहा?

होश में आने के बाद महिला ने जो जानकारी दी, उससे मामला और गंभीर हो गया। कुसुम ने आरोप लगाया कि वह अपने देवर सोनू के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। महिला के अनुसार देवीनगर के पास पहुंचने पर उसके देवर ने अचानक उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। धक्का लगने से वह ट्रेन से नीचे गिर गई और रेलवे पटरी के पास जा गिरी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

बगल से गुजर रहे लोगों ने एंबुलेंस को दी सूचना

घटना के बाद महिला वहीं घायल अवस्था में पड़ी रही। कुछ समय बाद वहां से गुजर रहे लोगों की नजर उस पर पड़ी। लोगों ने तुरंत मदद करते हुए एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया।

देवर की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस (जीआरपी) भी सक्रिय हो गई है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर महिला से प्रारंभिक जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस महिला के विस्तृत बयान दर्ज करने और आरोपी देवर की तलाश में जुटी हुई है।

अस्पताल में महिला का इलाज जारी

वहीं अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार महिला का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला के बयान और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime News : बेंगलुरु से चोरी 8 लाख की SUV कार राजस्थान में बरामद- चोर भी अरेस्ट, जानें 2000 km दूर कैसे हुआ ‘खुलासा’?
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 06:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: देवर ने चलती ट्रेन से भाभी को दिया धक्का, पटरी के पास बेहोशी की हालत में मिली

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रत्येक सोमवार जनसुनवाई और हर माह अलग विधानसभा में बैठक का आह्वान

श्री गंगानगर

नंदीशाला बेहाल: बीमार एक पशु की मौत, 65 पशु शिफ्टिंग के इंतजार में

श्री गंगानगर

लोकगीत और डीजे की धुन पर सजी-धजी गणगौर की सवारी

श्री गंगानगर

अमन और भाईचारे की गूंज के साथ मना ईद-उल-फितर का पर्व

श्री गंगानगर

फिल्मी स्टाइल से पुलिस ने किया पीछा, पकड़ी ट्रक में भरी 648 पेटी अवैध शराब

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.