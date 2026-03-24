Rajasthan: देवर ने चलती ट्रेन से भाभी को दिया धक्का, पटरी के पास बेहोशी की हालत में मिली

महिला का इलाज करते चिकित्सक (फोटो-पत्रिका)
श्रीगंगानगर। जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला रेलवे ट्रैक के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई। महिला को पटरी के पास पड़े देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आपातकालीन सेवा 108 एंबुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस टीम ने महिला को तुरंत श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार महिला बेहोशी की हालत में थी और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। डॉक्टरों की टीम ने उसका प्राथमिक उपचार किया और कुछ समय बाद जब महिला को होश आया तो उसने अपनी पहचान कुसुम के रूप में बताई। महिला ने बताया कि वह सूरतगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है।
होश में आने के बाद महिला ने जो जानकारी दी, उससे मामला और गंभीर हो गया। कुसुम ने आरोप लगाया कि वह अपने देवर सोनू के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। महिला के अनुसार देवीनगर के पास पहुंचने पर उसके देवर ने अचानक उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। धक्का लगने से वह ट्रेन से नीचे गिर गई और रेलवे पटरी के पास जा गिरी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
घटना के बाद महिला वहीं घायल अवस्था में पड़ी रही। कुछ समय बाद वहां से गुजर रहे लोगों की नजर उस पर पड़ी। लोगों ने तुरंत मदद करते हुए एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस (जीआरपी) भी सक्रिय हो गई है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर महिला से प्रारंभिक जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस महिला के विस्तृत बयान दर्ज करने और आरोपी देवर की तलाश में जुटी हुई है।
वहीं अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार महिला का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला के बयान और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग