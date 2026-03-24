Rajasthan: देवर ने चलती ट्रेन से भाभी को दिया धक्का, पटरी के पास बेहोशी की हालत में मिली

होश में आने के बाद महिला ने जो जानकारी दी, उससे मामला और गंभीर हो गया। कुसुम ने आरोप लगाया कि वह अपने देवर सोनू के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। महिला के अनुसार देवीनगर के पास पहुंचने पर उसके देवर ने अचानक उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। धक्का लगने से वह ट्रेन से नीचे गिर गई और रेलवे पटरी के पास जा गिरी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।