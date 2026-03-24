Rajasthan Crime News : बेंगलुरु से चोरी 8 लाख की SUV कार राजस्थान में बरामद- चोर भी अरेस्ट, जानें 2000 km दूर कैसे हुआ ‘खुलासा’?

राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक युवक बेंगलुरु में हाई-टेक वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उत्तर बेंगलुरु के बागलूर इलाके से चोरी हुई एक SUV कार को बेंगलुरु पुलिस ने बाड़मेर के खाराड गांव के पास नेशनल हाईवे-68 (NH-68) से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान मूल के 24 वर्षीय आरोपी हरिभजन को गिरफ्तार किया है, जो एक शातिर वाहन चोर गिरोह का हिस्सा बताया जा रहा है।