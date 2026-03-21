Rajasthan News : यूपी के मथुरा में ‘फरसा वाले बाबा’ की मौत मामले में नया मोड़, सामने आया हैरान करने वाला राजस्थान कनेक्शन

मथुरा पुलिस ने स्पष्ट तौर पर उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि बाबा को गोतस्करों ने जानबूझकर कुचला है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि दोनों ट्रकों (नागालैंड और राजस्थान नंबर) में से किसी में भी गोवंश नहीं था। एक में किराने का सामान (ग्रोसरी) था और दूसरे में तार लदे हुए थे। यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है जो खराब मौसम और गलतफहमी के कारण हुई।