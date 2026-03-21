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Rajasthan News : यूपी के मथुरा में ‘फरसा वाले बाबा’ की मौत मामले में नया मोड़, सामने आया हैरान करने वाला राजस्थान कनेक्शन

Farsa Wale Baba Death News Update : उत्तर प्रदेश के मथुरा में साधु चंद्रशेखर उर्फ 'फरसा वाले बाबा' की मौत मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस तफ्तीश में इस घटना के 'राजस्थान कनेक्शन' के साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Mar 21, 2026

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रसिद्ध गौरक्षक साधु चंद्रशेखर उर्फ 'फरसा वाले बाबा' की मौत के बाद भारी बवाल खड़ा हो गया है। इस घटना में राजस्थान पंजीकरण संख्या वाले एक ट्रक के शामिल होने और गोवंश तस्करी की अफवाह ने उग्र भीड़ को सड़कों पर उतार दिया। हालांकि, मथुरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कोई हत्या या तस्करी का मामला नहीं, बल्कि कोहरे के कारण हुआ एक दर्दनाक हादसा था।

कोहरे की धुंध और राजस्थान नंबर का ट्रक: कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार घटना के समय मथुरा हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था। जानकारी के अनुसार, गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर ने गोवंश तस्करी के संदेह में नागालैंड नंबर के एक ट्रक को रुकवाया था।

  • सच्चाई: जब ट्रक की जांच की गई, तो उसमें गायें नहीं बल्कि डिटर्जेंट पाउडर (सर्फ) लदा हुआ था।
  • हादसा: इसी दौरान पीछे से आ रहे राजस्थान नंबर के एक ट्रक ने विजिबिलिटी कम होने के कारण बाबा चंद्रशेखर को अपनी चपेट में ले लिया। इस टक्कर में बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। ये ट्रक बिजली के तार लेकर जा रहा था। ट्रक चालक अलवर का रहने वाला है और फिलहाल घायल और उपचाराधीन है।

VIDEO : पुलिस बोली, 'राजस्थान का था ट्रक'

राजस्थान कनेक्शन और यूपी में बवाल

हादसे में राजस्थान नंबर के ट्रक का नाम आते ही भरतपुर और अलवर जैसे सीमावर्ती जिलों में भी चर्चाएं तेज हो गईं। मथुरा में बाबा की मौत की खबर फैलते ही भीड़ उग्र हो गई।

  • पुलिस पर हमला: गुस्साई भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पथराव किया।
  • पुलिस की कार्रवाई: स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

'गोतस्करी' का एंगल पुलिस ने किया खारिज

मथुरा पुलिस ने स्पष्ट तौर पर उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि बाबा को गोतस्करों ने जानबूझकर कुचला है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि दोनों ट्रकों (नागालैंड और राजस्थान नंबर) में से किसी में भी गोवंश नहीं था। एक में किराने का सामान (ग्रोसरी) था और दूसरे में तार लदे हुए थे। यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है जो खराब मौसम और गलतफहमी के कारण हुई।

राजस्थान सीमा पर बढ़ी सतर्कता

हादसे में राजस्थान के ट्रक की संलिप्तता को देखते हुए भरतपुर और मथुरा बॉर्डर पर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। चूंकि 'फरसा वाले बाबा' के अनुयायी राजस्थान के मेवात और ब्रज क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में हैं, इसलिए अफवाहों को रोकने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय बनाए हुए है।

सोशल मीडिया और अफवाहों से बचने की अपील

मथुरा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। यह मामला गोतस्करी से जुड़ा नहीं है। राजस्थान नंबर के ट्रक ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हादसे के तकनीकी कारणों का पता लगाया जा सके।

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Updated on:

21 Mar 2026 03:02 pm

Published on:

21 Mar 2026 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News : यूपी के मथुरा में ‘फरसा वाले बाबा’ की मौत मामले में नया मोड़, सामने आया हैरान करने वाला राजस्थान कनेक्शन

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