Rajasthan Police Service : राजस्थान को मिले 60 नए RPS अफसर, जानें भजनलाल सरकार के ‘सर्विस बॉण्ड’ की सख्त शर्तें 

राजस्थान में प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश को राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के 60 नए अधिकारी मिल गए हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2023 (RAS 2023) में चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। इन नव-नियुक्त अधिकारियों को पुलिस बेड़े में शामिल करने से प्रदेश की कानून-व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।