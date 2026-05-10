Rajasthan News : शाम को बोला- पार्टी में हूं…कल आऊंगा, सुबह पटरियों पर मिला शव

मृतक के पुत्र रवि कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पिता शनिवार सुबह श्रीकरणपुर आया था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर उसने फोन किया, जिस पर पिता ने बताया कि वह किसी परिचित के यहां पार्टी में है और अगले दिन घर लौट आएगा। लेकिन रविवार सुबह पुलिस थाने से हादसे की सूचना मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।