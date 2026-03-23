23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

बोनस के लालच में पड़े, अब पड़ेगा महंगा, बाहरी राज्यों से गेहूं के आने की आशंका में एडीएम ने किया निरीक्षण

हनुमानगढ़. जिले में इस बार भी एमएसपी पर सर्वाधिक गेहूं खरीद हनुमानगढ़ जिले से होने के उम्मीद है। स्थिति यह है कि अभी जिले में लगी नई गेहूं की फसल अभी तक कटनी भी शुरू नहीं हुई है। अप्रेल के पहले सप्ताह में इसकी कटाई शुरू होगी। परंतु कटाई से पहले ही मंडियों में गेहूं [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Mar 23, 2026

हनुमानगढ़: जंक्शन मंडी में पहुंच कर सोमवार को गेहूं की जांच करते अधिकारी।

हनुमानगढ़: जंक्शन मंडी में पहुंच कर सोमवार को गेहूं की जांच करते अधिकारी।

हनुमानगढ़. जिले में इस बार भी एमएसपी पर सर्वाधिक गेहूं खरीद हनुमानगढ़ जिले से होने के उम्मीद है। स्थिति यह है कि अभी जिले में लगी नई गेहूं की फसल अभी तक कटनी भी शुरू नहीं हुई है। अप्रेल के पहले सप्ताह में इसकी कटाई शुरू होगी। परंतु कटाई से पहले ही मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। आशंका है कि यह बाहरी राज्यों में उत्पादित अगेती गेहूूं है।

राजस्थान में एमएसपी खरीद के अतिरिक्त 150 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस मिलने की वजह से पड़ौसी राज्यों के किसान भी हनुमानगढ़ मंडी की तरफ फसल लेकर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन स्तर पर इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। एडीएम उम्मेदीलाल मीणा, कृषि विपणन विभाग के उप निदेशक विष्णुदत्त शर्मा की निगरानी में सोमवार को टीम ने जंक्शन मंडी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ जगह गेहूं के ढेर मिलने पर इसके बिल और बिल्टी आदि की जांच शुरू कर दी है। एडीएम ने बताया कि उक्त गेहूं में कुछ गेहूं मार्केट रेट पर बिका है। लेकिन एमएसपी पर उक्त गेहूं के भाव लगे हैं या नहीं, इसकी जांच जारी है।

उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से मंडी में शैड के नीचे अनाज भंडारण करने वाले व्यापारियों को चेताया है कि वह तत्काल फसल यहां से उठा लें। ताकि जैसे ही नई फसल मंडी में आए, किसानों को उसे बेचने में दिक्कत नहीं आए। हनुमानगढ़ जिले में करीब आठ लाख एमटी गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो प्रदेश में सर्वाधिक है। पूरे प्रदेश में इस बार 23 लाख एमटी गेहूं खरीदने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। सरकार की गाइड लाइन के अनुसार 16 मार्च से गेहूं खरीद की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। लेकिन मंडियों में फसल की आवक अप्रेल में होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 01:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / बोनस के लालच में पड़े, अब पड़ेगा महंगा, बाहरी राज्यों से गेहूं के आने की आशंका में एडीएम ने किया निरीक्षण

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indira Gandhi Canal : राजस्थान के इन 12 जिलों को मिली बड़ी राहत, पंजाब ने स्वीकार किया प्रस्ताव, 27 मार्च तक टली बंदी

Indira Gandhi Canal Rajasthan These 12 districts got big relief Punjab accepts proposal lockdown postponed till 27 March
हनुमानगढ़

पत्रिका संस्थापक स्व. कर्पूर चंद्र कुलिश जी की स्मृति में लगाए पौधे

हनुमानगढ़ में शुक्रवार को पौधरोपण कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी व अन्य।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में रिमझिम का दौर जारी, बारिश से बचने को लिया छाते का सहारा

हनुमानगढ़: जिला कलक्ट्रेट में बारिश से बचने को छाता लेकर गुजरती महिलाएं।
हनुमानगढ़

जिंदगी रोक रही थी कदम, मौत जबरन बस तक ले गई

हनुमानगढ़: रावतसर-ब्रह्मसर मार्ग पर हुए ट्रक-बस भिडं़त में छठे घायल व्यक्ति धर्मेंद्र वर्मा ने तोड़ा दम।
हनुमानगढ़

एक लाख का फोन हुआ गुम, दो दिन में पुलिस ने बरामद कर लौटाया

हनुमानगढ में परिवादी को मोबाइल फोन लौटाते पुलिसकर्मी।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.