पंजाब ड्रग्स माफिया ने लगाई थी फील्डिंग, पाक ड्रोन से खेप गिरी तो ढूंढने लगे, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़े

श्रीगंगानगर. अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी का सिलसिला थमा नहीं है। रावला थाना क्षेत्र गांव 2 केएडी के पास पाकिस्तानी ड्रोन ने बुधवार देर रात को दस किलो हेरोइन के बीस पैकेट गिराए और वापस पाक के लिए उड़ान भर दी। इस खेप के आने की सूचना पंजाब ड्रग्स माफिया को थी और इन्होंने बॉर्डर एरिया के संबंधित एरिया में फील्डिंग लगा ली। पैकेटों की संख्या अधिक होने पर पंजाब ड्रग्स माफिया के तीन आरोपी और श्रीगंगानगर के दो लोकल स्लीपर इस खेप को ढूंढने लगे। बॉर्डर एरिया से सटे इस खेत में आरोपियों की हलचल से मुखबिरों ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। रावला पुलिस ने संबंधित एरिया की घेरेबंदी कर ली। गुरुवार जैसे ही सूर्यदेव के दर्शन हुए तो ड्रग्स माफिया ड्रोन से गिराई खेप को उठाने लगे तब पुलिस ने पांचों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार पाक से आई इस खेप में पहली बार पीले रंग की बजाय सफेद रंग के पेपर का इस्तेमाल किया गया है। अब तक ड्रोन पर जितनी भी हेरोइन की खेप आई है वह पीले रंगे की प्लास्टिक की थैली का पैकेट बना होता रहा है।