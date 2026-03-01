राममय हुआ श्रीगंगानगर, रामनवमी पर जय श्रीराम के जयघोष से गूंजा शहर

विश्व हिन्दू परिषद की ओर से आयोजित इस भव्य शोभायात्रा का सबसे प्रमुख आकर्षण 2100 महिलाओं की कलश यात्रा रही। रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं अपने सिर पर स्टील के कलश और श्रीफल धारण कर जैसे ही यात्रा में शामिल हुईं, दृश्य अत्यंत मनोहारी बन गया। श्रद्धा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ती इस कलश यात्रा ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शोभायात्रा में विभिन्न झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। घोड़ों पर सवार नौ देवियों के स्वरूपों की सजीव झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं दुर्गा वाहिनी की महिलाओं ने तलवारबाजी का कला का प्रदर्शन कर लोगों से खूब वाहवाही बटोरी। इसके साथ ही महिलाएं हाथों में भगवा पताका लेकर जय श्रीराम के भजनों पर नृत्य करती हुईं नजर आईं। गायत्री परिवार के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार और मंगलगीतों के माध्यम से पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। वहीं राजस्थानी पगड़ी पहने युवाओं का उत्साह और जोश देखते ही बनता था।