श्रीगंगानगर: अस्पताल में मरीज की मौत, रेबीज की आशंका से मचा हड़कंप, 10 दिन पहले पालतू कुत्ते ने तोड़ा था दम

परिजनों के अनुसार लखविंद्र का व्यवहार असामान्य था। मामले की सूचना पर पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ सहित चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। एहतियातन इमरजेंसी कक्ष की हाइपो से सफाई करवाई गई तथा मरीज के संपर्क में आए बेड व स्ट्रेचर हटाए गए। मरीज के संपर्क में आए करीब आधा दर्जन लोगों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए।