Dog Bite: कुत्ते की खरोंच ने छीन ली 9 साल की मासूम की जिंदगी, आप ये गलती कभी मत करना

डॉ. आयुष जैन (जनरल सर्जन, SMS) ने बताया कि अगर कुत्ता पालतू है और उसे सारे टीके लग चुके हैं, तब भी उसके काटने या खरोंचने पर इंसान को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि कुत्ते की लार सीधे हमारे खून के संपर्क में आती है और कभी-कभी जानवरों में वैक्सीन पूरी तरह असर नहीं करती, जिसे वैक्सीन फेलियर कहा जाता है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में एक बार फैल जाए तो बचना मुश्किल है, इसलिए रिस्क नहीं लें, क्योंकि यह वायरस त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत घाव को 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोएं और बिना देरी किए डॉक्टर से मिलकर वैक्सीन का कोर्स पूरा करें।