World Rabies Day: सावधान! ये जानवर भी फैला सकते हैं जानलेवा वायरस, कुत्ता ही नहीं है अकेला गुनहगार

World Rabies Day: हर साल 28 सितम्बर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को इस घातक वायरस के बारे में जागरूक करना ताकि समय रहते बचाव किया जा सके।रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार होने पर लगभग जानलेवा साबित होती है। कई लोग तो यह मानते हैं कि रेबीज का खतरा सिर्फ कुत्तों के काटने से फैलता है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। कई ऐसे जानवर हैं जिससे रेबीज फैलता है।आइए जानते हैं किन-किन जानवरों से हो सकता है रेबीज का खतरा, ताकि आपको रहे सही जानकारी जिससे आप सतर्क रहें।