Rajasthan Roadways: कोचिंग एरिया से अब वडोदरा के लिए सीधी बस, कोटा से गुजरात का सफर होगा आसान

खास बात यह है कि बस दोपहर 3.10 बजे जवाहर नगर कोचिंग क्षेत्र से रवाना होगी। इसके बाद बस नयापुरा बस स्टैंड से 3.40 से 4 बजे के बीच प्रस्थान करेगी। निर्धारित समयानुसार बस शाम 5 बजे बूंदी, 6.15 बजे बिजोलिया, रात 8.30 बजे चित्तौड़गढ़ और 11 बजे उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर से रात 11.30 बजे रवाना होकर बस सुबह 5.30 बजे अहमदाबाद गीता मंदिर बस स्टैंड पहुंचेगी। यहां से 5.45 बजे रवाना होकर सुबह 8 बजे वडोदरा पहुंचेगी।