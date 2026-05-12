श्रीगंगानगर : रेलवे लाइन के किनारे मिला लापता बुजुर्ग महिला का शव, एक हाथ से कंगन गायब

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान रामसिंहपुर निवासी 75 वर्षीय विद्या देवी पत्नी हुकमचंद के रूप में हुई है। बताया गया कि वह 8 मई की शाम अपने पीहर श्रीबिजयनगर आने के लिए अनूपगढ़-सूरतगढ़ ट्रेन से रवाना हुई थीं। परिजनों के अनुसार उन्होंने शाम करीब साढ़े चार बजे घर से निकलते समय श्रीबिजयनगर जाने की बात कही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया। अगले दिन जब वह वापस रामसिंहपुर नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई और उनकी तलाश शुरू की गई।