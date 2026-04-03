थाली पर युद्ध की मार: 500 रुपए तक महंगे हुए खाद्य तेल, सोयाबीन-सरसों और पाम ऑयल की कीमतों में उछाल

सरसों के बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। मंडी में सरसों के पहले ही तेज भाव है। करीब 6000 रुपए प्रति क्विटल बिक रहा था, जो अब बढ़कर लगभग 6700 रुपए प्रति क्विटल हो गया है। इसके साथ ही सरसों तेल के 15 किलो टिन में भी करीब 300 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है और इसका भाव लगभग 2500 रुपए तक पहुंच गया है।