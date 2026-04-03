Rajasthan Crime: शारीरिक संबंध बनाया और जाते समय गहने भी ले भागा दरिंदा, मोबाइल छीनकर तोड़ दिया, पीड़िता ने लगाए आरोप

Sri Ganganagar Crime: अबोहर-श्रीगंगानगर: थाना खुईयां सरवर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 23 वर्षीय विवाहित महिला को काम दिलाने के बहाने ले जाकर बंधक बनाने और उसके साथ बलात्कार करने का संगीन आरोप लगा है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता के सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गया।