पत्नी ने नहाते हुए खुद का अश्लील वीडियो किया वायरल, पति पर आरोप लगाकर मांगे 10 लाख रुपए

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद, पत्नी और उसके प्रेमी ने असली खेल शुरू किया। उन्होंने पीड़ित पति पर दबाव बनाना शुरू किया कि यदि वह जेल जाने और बदनामी से बचना चाहता है, तो उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। पैसे न देने की सूरत में उसे बलात्कार, दहेज उत्पीड़न और आईटी एक्ट के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई।