सगे जीजा की बेरहमी से हत्या…कुल्हाड़ी से सिर, हाथ और जांघ पर किया वार, जमीन को लेकर था झगड़ा

मृतक मोहम्मद के परिवार और आरोपियों (सरादीन, हरूण और मजीद) के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालांकि, इस मामले में उपखंड कार्यालय रामसर द्वारा निर्णय भी दिया जा चुका था, लेकिन आरोपियों के मन में रंजिश कम नहीं हुई।

घटना 6 जुलाई 2022 की है। मृतक मोहम्मद जब रास्ते से गुजर रहा था, तभी आरोपियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से लैस होकर उसे घेर लिया।