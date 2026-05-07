Rajsamand: रीको का मेगा प्लान, 8 हेक्टेयर भूमि पर इंडस्ट्रियल हब की तैयारी! जयपुर से मंजूरी मिलते ही बदलेगी तस्वीर

राजसमंद में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को सिर्फ जमीन आवंटन तक सीमित रखने के बजाय एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और निवेश आकर्षित करने वाले इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए योजना को चरणबद्ध और स्मार्ट तरीके से लागू करना जरूरी होगा। फिलहाल यह पूरा प्रस्ताव जयपुर में विचाराधीन है और अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, यह परियोजना राजसमंद के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।