Rajasthan News: केमिकल टैंकर में भीषण ब्लास्ट, आग से जिंदा जला चालक, नेशनल हाईवे-58 पर मची अफरा-तफरी

सूचना मिलते ही दिवेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को देखते हुए भीम डीएसपी, देवगढ़ थाना अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं थे। इसके बाद राजसमंद, आमेट और देवगढ़ से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। फायर ब्रिगेड टीम ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद तीन क्रेनों की मदद से करीब चार घंटे में टैंकर को सीधा किया गया। आग बुझने के बाद टैंकर केवल जले हुए ढांचे में तब्दील हो चुका था।