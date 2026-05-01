Rajsamand: ‘ऑपरेशन शिकंजा’ चला तो 30 दिन में 252 अपराधी सलाखों के पीछे, मचा हड़कंप

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जब वांछित अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसने का अभियान शुरू हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि इसका असर इतना व्यापक होगा। मगर पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के नेतृत्व में जिला पुलिस ने इसे एक मिशन बना लिया। हर थाने की टीम मैदान में उतरी, और परिणाम सामने हैं—अप्रैल माह में अब तक कुल 252 अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं।