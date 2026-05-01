Jaipur: हर दिन 48 झूठी FIR पर डीजीपी सख्त… अब बस? फर्जी रिपोर्ट लिखवाई तो जाना होगा जेल

Rajasthan Police Action: राजस्थान में बेबुनियाद और झूठी एफआइआर का बढ़ता ग्राफ पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। इस साल के शुरुआती 4 महीने में ही औसतन हर दिन 48 से अधिक झूठे मामले दर्ज हुए हैं। इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अब केवल एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगाकर फाइल बंद नहीं होगी, बल्कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों को कोर्ट से सजा दिलाने तक पुलिस पीछा करेगी।