राजस्थान के राजसमंद में 100 साल पुरानी जेल बंद! बंदियों और स्टाफ को किया शिफ्ट

भीम का न्यायिक क्षेत्र राजसमंद जिला मुख्यालय से जुड़ा है, जो यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में बंदियों के ब्यावर में रहने से अधिवक्ताओं और परिजनों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे न्यायिक कार्यों में भी कठिनाई बढ़ सकती है। स्थानीय नागरिकों ने सरकार से भीम उप-जेल को दोबारा शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कोई कमी थी तो उसे दूर कर सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए थीं, न कि पूरे संस्थान को बंद किया जाए।