Rajasthan: ईसरदा से रामगढ़ तक पानी लाने का ब्लूप्रिंट तैयार, 2028 में फिर लबालब होगा ऐतिहासिक बांध

Isarda-Ramgarh Water Project: राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ईसरदा बांध के पानी से जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध को फिर से भरने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। करीब 1888 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत ईसरदा से रामगढ़ तक पाइपलाइन और नहर (हाइड्रोलिक कन्वेंस तकनीक) के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। यदि कार्य निर्धारित समय पर पूरा हुआ तो जून 2028 तक रामगढ़ बांध में पानी पहुंचने लगेगा।