31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: ईसरदा से रामगढ़ तक पानी लाने का ब्लूप्रिंट तैयार, 2028 में फिर लबालब होगा ऐतिहासिक बांध

Isarda-Ramgarh Water Project: राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ईसरदा बांध के पानी से जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध को फिर से भरने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। करीब 1888 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत ईसरदा से रामगढ़ तक पाइपलाइन और नहर (हाइड्रोलिक कन्वेंस तकनीक) के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

May 31, 2026

Isarda-Ramgarh Water Project

ईसरदा-रामगढ़ जल परियोजना से भरेगा रामगढ़ बांध, पत्रिका फोटो

Isarda-Ramgarh Water Project: राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ईसरदा बांध के पानी से जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध को फिर से भरने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। करीब 1888 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत ईसरदा से रामगढ़ तक पाइपलाइन और नहर (हाइड्रोलिक कन्वेंस तकनीक) के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। यदि कार्य निर्धारित समय पर पूरा हुआ तो जून 2028 तक रामगढ़ बांध में पानी पहुंचने लगेगा।

ईसरदा-रामगढ़ जल परियोजना के तहत 2600 एमएम व्यास की पाइपलाइन, 17 क्यूमेक क्षमता की नहर और पंपिंग स्टेशनों का विस्तृत खाका तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार ईसरदा में पंपिंग स्टेशन निर्माण का काम जून के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकता है।

पत्रिका ने निभाई जिम्मेदारी

राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने की मुहिम में राजस्थान पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्षों तक सूखे पड़े इस बांध की बदहाल स्थिति, घटते जलस्तर, पर्यावरणीय महत्व और पर्यटन संभावनाओं को राजस्थान पत्रिका ने लगातार प्रमुखता से उठाया। समाचार, विशेष रिपोर्ट, जनअभियान और विशेषज्ञों की राय के माध्यम से पत्रिका ने सरकार और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

बिछेगी 70 किलोमीटर पाइप लाइन, 38 किलोमीटर की नहर

अभी तक प्रोजेक्ट की डिजाइन के अनुसार पानी लाने के लिए कहीं पाइप लाइन बिछाई जाएगी तो कहीं नहर बनाई जाएगी। पूरे प्रोजेक्ट में 70 किलोमीटर तक पाइप लाइन बिछेगी और 38 किलोमीटर तक नहर बनेगी।

ऐसे रामगढ़ पहुंचेगा पानी

ईसरदा से रामगढ बांध तक बिछने वाली पाइप लाइन और नहर और यहां बनने वाले पंपिंग स्टेशनों का रूट भी सामने आया है। ईसरदा से पानी निवाई, चाकसू, कानोता होते हुए रामगढ पहुंचेगा। निवाई, चाकसू व कानोता में पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

परियोजना को यों समझें

लागत: 1888 करोड़ रुपए

समय सीमा: 24 माह

भराव क्षमता: 52 एमक्यूएम

लाभार्थी क्षेत्र: आमेर, शाहपुरा, कोटपूतली और जमवारामगढ़

मार्ग: ईसरदा–निवाई–चाकसू–कानोता–रामगढ़ बांध

पंपिंग व्यवस्था होगी विकसित

सर्वे में सामने आया है कि रामगढ़ बांध, ईसरदा बांध से लगभग 150 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए चरणबद्ध पंपिंग व्यवस्था विकसित की जाएगी।

नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा

रामगढ़ बांध के पुनर्जीवित होने से जयपुर को नया पर्यटन केंद्र मिलने की उम्मीद है। वर्ष 1983 में यहां एशियाई खेलों की जलक्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। भविष्य में बोटिंग और अन्य पर्यटन गतिविधियों के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: रामगढ़ बांध की ऐतिहासिक हवाओदी बनेगी इको टूरिज्म हब, कई ग्राम पंचायतों के लिए भी खुशखबरी
बस्सी
historic Hawaodi Ramgarh Dam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 May 2026 07:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ईसरदा से रामगढ़ तक पानी लाने का ब्लूप्रिंट तैयार, 2028 में फिर लबालब होगा ऐतिहासिक बांध

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान बनेगा उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स हब, हिरनोदा में थार ड्राई पोर्ट शुरू

Thar Dry Port Rajasthan
जयपुर

CM Bhajanlal : राजस्थान में अपराधी आएगा तो पर वापस नहीं जा पाएगा, सीएम भजनलाल का सख्त संदेश

CM Bhajan Lal Strict message If a criminal comes to Rajasthan he will not be able to go back
जयपुर

Rajasthan Thunderstorm : राजस्थान में आंधी-तूफान से 5 व्यक्तियों की मौत, हाड़ौती में दिखा ‘ब्रह्म धनुष’

Rajasthan Thunderstorm 5 people died Brahma Dhanush seen in Hadoti
जयपुर

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में 3 घंटे में 60-80 KMPH गति से तूफानी हवा-बारिश का अनुमान, IMD का डबल अलर्ट

Weather Update IMD double alert Today Rajasthan 3 hours 80 kmph speed Stormy winds rain
जयपुर

जयपुर में महिला ने परिचित युवक का काटा प्राइवेट पार्ट, घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश का आरोप

jaipur Crime
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.