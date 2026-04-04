Organic Farming: राजस्थान में खेती को लेकर बड़ा बदलाव, 6 अप्रैल से शुरू होगा खास अभियान!

Compost Farming: जयपुर. राज्य में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने “आपणों खेत–आपणी खाद” अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। यह राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान 06 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित किया जाएगा, जिसमें किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया जाएगा।