राजगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सड़कों पर कचरे के ढेर, निकाली रैली

सफाई कर्मचारियों की इस हड़ताल का सीधा असर अब राजगढ़ की आम जनता पर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से सफाई न होने के कारण कस्बे के गली-मोहल्लों और मुख्य चौराहों पर कूड़े-कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। नालियां कीचड़ और गंदगी से पूरी तरह पट चुकी हैं, जिससे उठने वाली बदबू ने स्थानीय निवासियों और दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया है।



हालांकि, इससे पहले शुक्रवार को उपखंड अधिकारी (SDM) सीमा मीना ने हड़ताली कर्मचारियों से बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सफाई कर्मियों को संविदा पर लेने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। इसके बावजूद ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज कर्मचारी सोमवार को फिर सड़कों पर उतर आए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस कचरा संकट से निपटने के लिए क्या बीच का रास्ता निकालता है।