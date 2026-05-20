Dholpur: चंबल नदी के तटीय इलाकों में अवैध बजरी खनन पर कड़ा पहरा

थानाप्रभारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सुओ मोटो रिट याचिका तथा राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में यह कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना तथा दुर्लभ जलीय जीवों की सुरक्षा करना है। इसी क्रम में पुलिस अधिकारी गांवों और ढाणियों में जाकर लोगों को समझाइश भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार इस अभियान का सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है।