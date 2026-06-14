Jaisalmer Accident: तनोट-जैसलमेर रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी कार, एक किशोर की मौत, 3 गंभीर घायल जोधपुर रेफर

जैसलमेर भ्रमण के बाद वे पोकरण से होते हुए उदयपुर की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान भोजका फांटे के पास राजमार्ग पर अचानक एक गाय सामने आ गई। वाहन चालक ने गाय को बचाने का प्रयास किया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। हादसे की जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता आईवीरसिंह पातावत सहित बड़ी संख्या में आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने गाड़ी में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला और अपने निजी वाहनों से जैसलमेर के निजी अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर सदर थाना से सहायक उपनिरीक्षक मुकेश बीरा दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर घायलों के बयान दर्ज किए और आगे की कार्यवाही शुरू की।