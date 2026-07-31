जैसलमेर में सड़क हादसे में मेजर की मौत: शादी को हुए थे महज 30 दिन, ऊंट से टकराकर 5 बार पलटी SUV

Jaisalmer Army SUV Accident: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। थईयात आर्मी एरिया के पास सेना की एक एसयूवी गाड़ी ऊंट से टकराकर पांच बार पलट गई। हादसे में गाड़ी चला रहे मध्यप्रदेश निवासी 26 वर्षीय मेजर हमजा आरिफ की मौत हो गई। जबकि वाहन में सवार दो अन्य सैन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए।