जैसलमेर में सड़क हादसे में मेजर की मौत: शादी को हुए थे महज 30 दिन, ऊंट से टकराकर 5 बार पलटी SUV

सड़क हादसे में मेजर की मौत (जैसलमेर में सेना की तस्वीर, पत्रिका फाइल फोटो)
Jaisalmer Army SUV Accident: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। थईयात आर्मी एरिया के पास सेना की एक एसयूवी गाड़ी ऊंट से टकराकर पांच बार पलट गई। हादसे में गाड़ी चला रहे मध्यप्रदेश निवासी 26 वर्षीय मेजर हमजा आरिफ की मौत हो गई। जबकि वाहन में सवार दो अन्य सैन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए।
सदर थाने के एएसआई जगदीश चारण के मुताबिक, घटना देर रात लगभग 12:30 बजे की है। मेजर हमजा आरिफ अपने दो साथियों के साथ ड्यूटी पूरी कर वापस आर्मी स्टेशन लौट रहे थे। शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर आर्मी स्टेशन के पास अचानक सड़क पर ऊंट आ गया।
रफ्तार में होने के कारण SUV सीधे ऊंट से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी अनियंत्रित होकर पांच बार पलटी और करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई। हादसे में ऊंट की भी मौके पर ही मौत हो गई।
दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और मिलिट्री पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। तीनों अधिकारियों को नजदीकी थईयात सेना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मेजर हमजा आरिफ को मृत घोषित कर दिया।
हादसे में घायल हुए दोनों अधिकारी लेफ्टिनेंट आयुष्मान और लेफ्टिनेंट अभिनव राठौड़ का इलाज सेना अस्पताल में जारी है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
मेजर हमजा आरिफ मूल रूप से मध्यप्रदेश के रहने वाले थे। महज एक महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। इस दुखद हादसे की खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम छा गया है। फिलहाल, स्थानीय पुलिस और मिलिट्री पुलिस ने संयुक्त रूप से मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के सभी तकनीकी कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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