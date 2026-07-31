Udaipur Road Accident: कार की टक्कर से स्कूटी सवार दंपती और 8 साल के बेटे की मौत, बड़ा बेटा गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार, राजसमंद जिले के निवासी नवनीत मीणा (36), अपनी पत्नी संगीता (33) और दो बेटों तुषार (8) व निखिल (14) के साथ स्कूटी से पिंडवाड़ा की ओर जा रहे थे। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे आकियावड़ के पास कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद कार में सवार लोग वाहन को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।