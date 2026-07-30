उदयपुर : दर्द बढ़ा, जोड़ घिसे… अब नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट बदलवाने की बढ़ी जरूरत

उदयपुर. एमबी हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट बदलवाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले यह सर्जरी ज्यादातर 65- 70 साल की उम्र के लोगों में होती थी, अब 50 से 60 वर्ष के मरीज भी बड़ी संख्या में डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। कुछ मामलों में 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी यह सर्जरी करवानी पड़ रही है। एमबी हॉस्पिटल में कुछ वर्ष पहले जहां सप्ताहभर में औसतन 5 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती थीं, अब प्रतिदिन 2 से 3 ऑपरेशन किए जा रहे हैं।