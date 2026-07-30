उदयपुर : निकाय चुनाव से पहले छात्रसंघ चुनाव पर असमंजस, युवा आंदोलन से सरकार की बढ़ी चुनौती

उदयपुर. पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और युवाओं के बढ़ते विरोध के बीच अब राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव का मुद्दा भी सरकार के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तीन वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित कई शिक्षण संस्थानों में धरना, प्रदर्शन और अनशन जारी हैं। दूसरी ओर सितंबर से निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार निकाय चुनाव से पहले छात्रसंघ चुनाव कराएगी या एक बार फिर इन्हें टाल दिया जाएगा। इसी असमंजस ने कैंपस की राजनीति को फिर गर्मा दिया है।