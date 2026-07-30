Jaisalmer: नौकरी से निकाले गए संविदाकर्मी की मौत, परिजनों ने बैंक में शव रख कर जताया विरोध

बैंक परिसर में शव रख कर प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिलने पर शहर कोतवाल सुरजाराम मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। प्रशासन की ओर से तहसीलदार भी आए। दूसरी ओर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरदीन फकीर, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, सामाजिक कार्यकर्ता पवन वैष्णव आदि भी बैंक पहुंचे। उन्होंने प्रबंध निदेशक वेदप्रकाश सैनी के कक्ष में पहुंच कर उनसे बातचीत की और इस घटना पर असंतोष जताया। प्रबंध निदेशक ने बैंक की आर्थिक स्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि बैंक के पास इतने कर्मचारियों को वेतन चुकाने के पैसे नहीं है। ज्यादा विरोध होने पर प्रबंध निदेशक ने स्वयं को पद से हटाने के लिए भी कह दिया। करीब 3.30 बजे पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद परिवारजन शव को अस्पताल की मोर्चरी भेजने पर रजामंद हुए। शाम तक वहीं पर लोग अपनी मांगों को लेकर धरना लगा कर बैठे हैं।