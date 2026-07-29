Jaisalmer: दो विधायकों की कोशिश के बाद भी नहीं टूटा गतिरोध, कोतवाली के बाहर अभाविप का धरना तीसरे दिन जारी रहा

जैसलमेर. कारगिल विजय दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति लेने गए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं के साथ शहर कोतवाल सुरजाराम और एक हेड कांस्टेबल दीपेन्द्रसिंह की ओर से कथित रूप से बदसलूकी किए जाने के विरोध में शहर कोतवाली थाने के बाहर अभाविप कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान धरना स्थल पर जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। दोनों विधायकों ने कार्यकर्ताओं का पक्ष सुना और उचित कार्रवाई करवाने का भरोसा दिलाया। भाजपा के दोनों विधायकों ने बुधवार को ही इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे से भी मुलाकात की। बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें प्रकरण के विषय में प्राप्त तथ्यों से अवगत करवाया। एक तरफ अभाविप कार्यकर्ता कोतवाली के सामने तीन दिनों से धरना देकर बैठे हैं और दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक शिवहरे ने कहा कि उन्हें इस मामले में अभी तक परिषद की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। अगर वे कोई शिकायत पेश करते हैं तो मामले की उच्चाधिकारी से जांच करवाई जाएगी।