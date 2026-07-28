जैसलमेर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 83,460 परिवार, ओबीसी का सर्वे कार्य पूर्ण

ओबीसी परिवारों का सर्वे राजधाराऐप के माध्यम से घर-घर जाकर किया गया है। नए आंकड़ों के आधार पर शहरी निकाय व पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण निर्धारित किए जाने का अनुमान है। इससे अब तक चले आ रहे चुनावी समीकरणों पर असर पडऩे की पूर्ण संभावना है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की तरफ से करवाए गए सर्वे में जिले के चारों उपखंड जैसलमेर, पोकरण, भणियाणा और फतेहगढ़ के साथ नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्रों को शामिल किया गया। जानकारी के अनुसार पहले सरकारी अनुमानों में जिले में ओबीसी परिवारों की संख्या करीब 67 हजार मानी जा रही थी। नए डिजिटल सर्वे में यह आंकड़ा 83,460 तक पहुंच गया है, ऐसे में 16,460 परिवार अधिक सामने आए हैं।