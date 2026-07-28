Jaisalmer: रामगढ़ रोड पर न्यास की बेशकीमती जमीन से अवैध निर्माण हटाए, प्रशासन ने पुनः लिया कब्जा

जैसलमेर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 'नशे को ना कहें, सपनों को हां कहें, नशा कोई स्टाइल नहीं, अपने मन, शरीर और भविष्य की रक्षा करें' विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। यह शिविर अमर शहीद सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ, जहां विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों और बचाव के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललित ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर छात्र का संकल्प हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार है। उन्होंने बताया कि नशा खुशी का रास्ता नहीं, बल्कि विनाश का मार्ग है। समझदार बच्चे अपने सपनों को चुनते हैं, नशे को नहीं। ललित ने नशे के दुष्प्रभाव, उसकी रोकथाम और कानूनी उपचारों की पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने रालसा की ओर से जारी पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी भी प्रदान की। ललित ने बताया कि नशा नाश का द्वार है, जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में रालसा के निर्देश पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में ऐसे जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा। इस क्रम में विद्यालयों में 'अदालत वाली दीदी' नाम से शिकायत पेटिकाएं स्थापित की गई हैं, ताकि बालक-बालिकाएं अपनी समस्याओं को सीधे विधिक सेवा प्राधिकरण तक भेज सकें और उनका जल्द निराकरण हो सके।