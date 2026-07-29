Jaisalmer: सावन में फूलों से महकेंगे शिवालय, रेगिस्तान ओढ़ेगा आस्था और सौंदर्य की चादर

जैसलमेर. मरुधरा में सावन का उल्लास अब शिवभक्ति के रंग में और गहरा होने जा रहा है। जिले के प्रमुख शिवालयों में फूलों की मनमोहक सजावट, आकर्षक श्रृंगार और विशेष धार्मिक आयोजनों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पूरे सावन माह में मंदिरों को स्थानीय फूलों, हरियाली, पारंपरिक सजावटी कलाकृतियों और रंग-बिरंगी विद्युत रोशनी से सजाया जाएगा। श्रद्धालुओं को हर दिन अलग स्वरूप में भगवान शिव के दर्शन कराने की तैयारी की गई है।.शहर के प्राचीन देवचंद्रेश्वर मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ आरती और भजन-कीर्तन का आयोजन होगा। मंदिर परिसर को सजाया जाएगा। वहीं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में हर सोमवार शिव स्तुति और दीप सज्जा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी। वरुणेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर और चंद्रमोलेश्वर मंदिर में भी मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा, पुष्पमालाओं और पारंपरिक सजावटी सामग्री से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाएगा। शाम की आरती के समय दीपों की रोशनी और पुष्प सज्जा मंदिरों की सुंदरता को और निखारेगी।