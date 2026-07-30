Jaisalmer: बाबा रामदेव मेले पहले आस्था मार्ग बदहाल, गहरे गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा

रामदेवरा. विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव भादवा मेले में अब करीब कुछ दिन शेष हैं, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े प्रमुख मार्ग की बदहाल स्थिति चिंता बढ़ा रही है। रेलवे स्टेशन से बाबा रामदेव मंदिर तक जाने वाली मुख्य डामर सड़क जगह-जगह उखड़ चुकी है। सड़क पर बने दर्जनों गहरे गड्ढों में बरसात का पानी भर जाने से उनकी गहराई दिखाई नहीं देती, जिससे वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और विशेषकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। रामदेवरा पहुंचने वाले अधिकांश श्रद्धालु रेल मार्ग से आते हैं और स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। कई स्थानों पर डामर पूरी तरह उखड़ चुका है। बरसाती पानी से ढके गड्ढों में राहगीरों के पैर फंस रहे हैं, जबकि दोपहिया वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। रात के समय यह मार्ग और अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है।