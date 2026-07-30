Jaisalmer: माहवारी पर सिस्टम की लाचारी… जिले में एक साल से सैनेटरी पैड का वितरण बंद

पोकरण. राज्य सरकार की ओर से स्कूली छात्राओं और आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं के लिए शुरू की गई आई एम शक्ति उड़ान योजना जिम्मेदारों की अनदेखी व प्रशासनिक सुस्ती के कारण वेंटीलेटर पर है। सीमावर्ती जिले में गत एक वर्ष से सैनेटरी नेपकिन की आपूर्ति बंद पड़ी है। ऐसे में किशोरियों व महिलाओं को संक्रमण से बचाने और माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरुक करने के दावे धरातल पर हवा हो रहे है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल आई एम शक्ति : उड़ान योजना संचालित की जाती है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक किशोरी व महिला को प्रतिमाह 2 पैकेट कुल 12 सैनेटरी नेपकिन वितरित किए जाते है। सरहदी जिले में गत एक-डेढ़ वर्ष से सैनेटरी नेपकिन की आपूर्ति पूरी तरह से बंद पड़ी है। जिसके कारण किशोरियों व महिलाओं को बाजार से महंगे दामों में नेपकिन खरीदने पड़ रहे है।